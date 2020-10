"AMLO respeta a las entidades del país", afirma Ricardo Monreal

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirma que "es impostergable que el Congreso de la Unión revise todo el andamiaje fiscal", y propone que se analice implantar en esta materia una política que sea progresiva, esto después de las elecciones de junio de 2021.

En entrevista con EL UNIVERSAL, sugiere a los gobernadores austeridad y sobriedad republicanas, al tiempo que defiende al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta administración, dice, no es centralista; al contrario, se ha dado paso al respeto al federalismo.

Con la inminente discusión de la Ley de Ingresos 2021, el líder de la mayoría en la Cámara Alta sostiene que el Ejecutivo federal se ha ajustado al compromiso de no aumentar impuestos, y expone que para 2020, ya en la segunda parte del sexenio, vendrá la revisión impositiva, y apoya decididamente la vía de la progresividad, es decir, que pague más porcentualmente quien más utilidades reciba.

La pandemia, subraya, ha generado necesidades económicas y no hay posibilidades de un mayor reparto de recursos ni de "estirar la cobija", por tanto se requiere por parte de los gobernadores dejar de lado excesos, y centrar esfuerzos en necesidades fundamentales.

Señala que "ahora el federalismo es real". Afirma que "hace años ningún gobernador se atrevía a levantar la mano o levantar la voz contra un Presidente de la República".

¿Es tiempo de revisar el convenio fiscal?

— Sí. Nosotros tenemos toda la apertura para ver con una gran seriedad este tema, que es un reclamo, una demanda en la política social progresiva. Nosotros no le rehuimos. Es impostergable que el Congreso pueda revisar todo su andamiaje fiscal, porque la pandemia del Covid-19 nos generó un escenario que no nos imaginábamos, de muchas necesidades económicas y atenciones sociales.

¿Será en cuestión de meses?

— Sí. Creo que después de la elección será inevitable la discusión, porque ya el tema de la elección quita todo y no hay forma de lograr acuerdos, se partidiza todo. [Será] después del proceso electoral.

¿Habrá impuestos nuevos?

— El Presidente prometió que en los primeros tres años no habría nuevos impuestos. No vienen gravámenes ni aumentos a cargas tributarias. Sería el año que entra [la discusión] para aplicarse a partir de la culminación del tercer año.

¿Se ha polarizado la relación del gobierno federal con los gobernadores?

— La relación del Presidente de la República con un grupo de 10 gobernadores está en un momento crítico y, sin embargo, yo diría que hay mandatarios estatales muy sensatos, que me parece tienen interés en platicar, dialogar y acordar.

El caso del gobernador de Coahuila [Miguel Ángel Riquelme], por ejemplo, yo lo veo a él siempre con actitud prudente, el de Durango, otros más. De los 10 creo que con la mayor parte se puede dialogar.

Los gobernadores también tienen que iniciar un proceso de austeridad en sus gobiernos, eliminar lo superfluo, los excesos, el lujo y seguir el ejemplo de la administración federal, de austeridad, sobriedad republicana.

Sin ello no podrán avanzar y por muchos recursos que se incrementen se irán por el caño de la superficialidad y no de la atención de necesidades fundamentales. Todos tenemos que hacer un gran esfuerzo.

¿Qué líneas generales propondrá usted en cuestión del nuevo pacto fiscal?

— No hay que inventar nada, hay que buscar las fuentes de ingreso y la distribución. México es de los países que menos impuestos cobra.

¿Traslado de impuestos a los estados?

— Puede ser. Es parte de la discusión. La política fundamental en materia fiscal es la progresividad. Que pague más el que más tiene. Que no haya exenciones, elusión, ni evasión.

¿Hay que renovar el federalismo en México?

— Sí. En cada sexenio se habla de un nuevo pacto federal o de la renovación de éste; yo digo que el federalismo es uno y hay que buscar mejores formas de distribución y de captación de impuestos, así como de eficacia en la propia recaudación.

¿En casi dos años de gobierno federal se habrá fortalecido el centralismo?

— No lo creo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido respetuoso del pacto federal y ha tratado con respeto a todas las entidades federativas.

No les ha restringido un solo cinco y les ha entregado lo que corresponde y lo que la Cámara de Diputados ha dispuesto como reparto de las potestades, facultades y recursos que establecen el pacto fiscal o la Ley de Coordinación Fiscal junto con el decreto del Presupuesto de Egresos. Creo que no se ha fortalecido el centralismo.

¿Un Presidente muy fuerte como López Obrador le lleva ventaja a los ejecutivos de los estados?

— Los gobernadores deben actuar con responsabilidad. Muchos de los que se quejan de centralismo lo reproducen para sus municipios y tratan muy mal a los ediles. La mayoría de los gobernadores que se quejan de centralismo son y actúan con un acendrado centralismo con sus municipios.

Hay que tratar de hacer una discusión horizontal donde todos los involucrados ganemos y salgamos adelante. A mí no me gusta el desencuentro y más en una República que necesita de unidad nacional.