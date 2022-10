AMLO reta a Loret de Mola

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador retó al periodista Carlos Loret de Mola a que si comprueba de que su hijo Andrés Manuel López Beltrán aparece en su testamento político para que sea candidato a la Presidencia para 2030, como aseguró en su columna de EL UNIVERSAL, él revelará su testamento político y dejará la Presidencia, pero si no es cierto, Loret de Mola deberá dejar el periodismo.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo señaló que Loret de Mola podría dedicarse a hacer guiones para telenovelas, pues "tiene talento para la imaginación, pero que no haga periodismo".

"Hace como cinco días leí una columna, no la leí, vi el encabezado y luego me hicieron una reseña de una columna de Loret de Mola, en donde dice que "fuentes muy cercanas" - aquí la fuente de Palacio - tengo en mi testamento político establecido de que mi heredero va a ser mi hijo Andrés, mi heredero político y que primero va a ser Claudia (Sheinbaum) y luego el candidato para el 30 va a ser mi hijo Andrés, que esto lo tengo en mi testamento político. Creo que lo publicó en EL UNIVERSAL.

"Es muy sencillo, yo puedo dar a conocer mi testamento político, si él me acepta el que si es mentira lo que dice, se retira del periodismo y se dedica hacer guiones para telenovelas o a cualquier otra actividad que le guste, pues tiene talento para la imaginación, pero que no haga periodismo, porque el periodismo es un noble oficio y es imperativo ético y exige respeto a la gente. Es más, doy a conocer mi testamento porque está en una notaria y si es cierto lo que él dice, renuncio a la Presidencia, nada más que si no es cierto, que él acepte abandonar el noble oficio del periodismo para no seguir manchando", dijo.

"¿Para cuándo sería el reto?", se le preguntó.

"Cuando él quiera, que nos lo mande a decir, lo único que lamento es que ya me voy a adelantar dando conocer el testamento, pero vale la pena, tampoco gano mucho, porque no es nada más, es Loret, son como mil. Pero algo es algo, ¿no?", respondió.

¿Qué dice Loret de Mola en su artículo "Andy 3030"?

En su artículo "Andy 3030", Carlos Loret de Mola afirma que en el círculo más cercano al presidente López Obrador aseguran que el primer mandatario tiene bajo llave un testamento político, escrito por él, y que no espera revelar pronto. Según las mismas fuentes, este testamento dice que su heredero político es su hijo Andrés Manuel López Beltrán, conocido como "Andy."

El hijo de López Obrador se ha dedicado a la política, trabaja para el gobierno de su papá y quiere ser presidente de México en el 2030. "Claudia primero, él después", es lo que repiten como mantra. Lo anhela el presidente, lo quiere el hijo, lo aceptan sus hermanos, lo saben sus cercanos y prácticamente todos los que pesan en el entorno de AMLO lo tienen asumido. Pero, claro, falta el paso de los años, y eso en política suele mover todo el tablero.