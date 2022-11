AMLO reta a Sarmiento sobre Cártel de Sinaloa

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- Luego de que en días pasados lanzó un reto a Carlos Loret de Mola, columnista de EL UNIVERSAL, por su testamento político y su hijo "Andy", ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador retó al periodista Sergio Sarmiento.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, el presidente López Obrador acusó que Sarmiento ha informado sobre sus giras a Badiraguato, tierra de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Es extremo de que Sarmiento, pero no solo él sino otros, sostengan que si voy a Badiraguato es porque tengo un acuerdo con el Cártel de Sinaloa. Una prueba, una, con eso (...).

"Pero si hubiese una prueba de un acuerdo, si Sarmiento presentara una prueba, renuncio a la Presidencia porque lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad, pero él está acostumbrado a mentir, miente como respira y se fue creando la aureola de una gente seria, objetiva, profesional, engañando a muchos, pero al final tampoco es único.

"Es como cuando le planteé a Loret de Mola lo mismo: A ver, dejo la Presidencia, doy a conocer mi testamento, si aparece de que en mi testamento escribo de que mi heredero político va a ser mi hijo Andrés, si aparece eso, como tú lo señalas en tu escrito, dejo la Presidencia, y si no es así, aunque voy a dar a conocer mi testamento, que no me gustaría, pero lo haría si él aceptara, tú dejas el periodismo", expresó el presidente López Obrador.

López Obrador también dijo que volvería a saludar a la mamá de "El Chapo", Consuelo Loera, porque le tiene respeto a los adultos mayores: "Respeto a cualquier persona, y tengo mi conciencia tranquila".

---Sergio Sarmiento responde tras reto de AMLO

Tras el reto que recibió en la mañanera, Sergio Sarmiento respondió a López Obardor en su mañanera.

"Señor presidente López Obrador, si se tomara la molestia de leer mis artículos o escuchar mis comentarios, se daría cuenta de que yo nunca he afirmado que usted tiene un acuerdo con el cártel de Sinaloa", escribió el periodista.

---Sergio Sarmiento retoma el tweet "que tanto irritó" a AMLO en la mañanera

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este lunes contra el periodista Sergio Sarmiento, quien a través de redes sociales compartió un conteo de las veces que el titular del Ejecutivo ha visitado Badiraguato, tierra de Joaquín "El Chapo" Guzmán en Sinaloa.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador negó que acuda a Badiraguato a reunirse con integrantes del Cártel de Sinaloa y refirió que sus visitas son porque "es un estado de gente buena, de gente trabajadora, que no debe ser estigmatizada".

En el Salón Tesorería, López Obrador pidió ayer que se expusiera el mensaje que el periodista Sergio Sarmiento puso en Twitter.

"Pero, ya como andamos aclarando cosas, también hay una campaña en las redes que voy a Sinaloa, a Badiraguato a reunirme con miembros del cártel de Sinaloa. Pues no, voy a Sinaloa porque es un estado de gente buena, de gente trabajadora, que no debe de estigmatizarse", dijo el Presidente.

"Y como sé que no les gusta a los conservadores, por eso lo informo, porque ellos ya no quisieran que existiera la política agraria; además, como son muy racistas, les molesta que se atienda a los pueblos indígenas, a los yaquis, a los mayos, a los guarijíos, a los seris, en Sonora, y desde luego a los mayas y a huicholes, y a tepehuanes, y a zapotecos, y todo lo que tiene que ver con nuestros orígenes, lo que nos da fuerza, lo que nos ha salvado son esas culturas. Entonces, ¿para qué voy a ir a Sinaloa?

"Además, para entrevistarme con los miembros del cártel de Sinaloa. ¿Cómo le hacía el brazo derecho de Calderón, García Luna? ¿Iba a Badiraguato? Pero lo que es increíble es que gente como Sergio Sarmiento —no me extraña, porque por respeto no digo lo que una vez me comentó Monsiváis— pero increíble, pone su tuit. ¿Por qué no lo pones?

"Fíjense en qué andan. Pero no son ellos, son miles de fifís o aspirantes a fifís, muy conservadores, pero muy deshonestos, con mucha deshonestidad intelectual.

Y esto, fíjense que no es nada más Sergio Sarmiento, también gente inteligente", expresó López Obrador al lanzarse también contra el escritor Juan Villoro por opinar de la Cuarta Transformación.

Tras los señalamientos del Presidente en la mañanera, el periodista retomó el mensaje que escribió en Twitter.

"Este es el tweet que tanto irritó al presidente López Obrador", escribió Sarmiento.