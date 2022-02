AMLO retoma su frase: "Por el bien de todos, primero los pobres", pese a veda

PUNTA CHUECA, Son., febrero 12 (EL UNIVERSAL).- Pese a la veda por la consulta de revocación de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que desde que inició su gobierno se ha dado preferencia a los más pobres, a los más desposeídos, y retomó su frase electoral "Por el bien de todos, primero los pobres".

Este sábado, al reunirse con el pueblo seri a quien ofreció el Plan de Desarrollo Integral con el objetivo de atender sus necesidades, el titular del Ejecutivo federal señaló que no puede haber justicia si no se busca la igualdad y no puede haber trato igual entre desiguales.

"Desde el inicio del gobierno, decidimos darle preferencia a los más pobres, y a las comunidades indígenas. No puede haber justicia si no se busca la igualdad, se tiene que atender primero a quien menos tiene, no puede haber trato igual entre desiguales.

"La justicia es precisamente atender a los más pobres, a los más desposeídos, a los olvidados, marginados, por eso hablamos de que por el bien de todos primero los pobres", dijo.

El pasado 4 de febrero, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que a partir de la emisión de la convocatoria de la consulta de revocación de mandato y hasta el próximo 10 de abril deberá suspenderse toda la propaganda gubernamental.

El órgano electoral señaló que las personas servidoras públicas de cualquier nivel de gobierno, y de los tres poderes "deben guardar un cuidado reforzado en sus manifestaciones, para no deben incidir en la decisión de la ciudadanía frente al proceso participativo, que es equiparable a un proceso electoral en cuanto a las obligaciones y limitaciones a las autoridades".

Acompañado por el gobernador Alfonso Durazo (Morena), el Mandatario federal reconoció que es mucho el atraso que hay en esta comunidad y en todo el país, pues acusó que hubo mucho abandono en el llamado periodo neoliberal, el cual afirmó, terminó en 2018 e inició la llamada cuarta transformación.

"Es mucho el atraso, es mucho lo que se necesita porque fue mucho el abandono. No sólo en el caso de los pueblos indígenas, sino del país, sobre todo en los últimos tiempos, el llamado periodo neoliberal. En los últimos 36 años, de 1982 -que empezó esa política llamada neoliberalismo - hasta el 2018, 36 años".

"Afortunadamente la gente tomó la decisión de decir "basta" a ese régimen de corrupción de injusticias y ha iniciado lo que nosotros ya conocemos como cuarta transformación".

El presidente López Obrador aseguró que en todas las comunidades del país, por muy pequeñas que sean, llegan los programas sociales del gobierno federal y destacó que el programa de pensiones para adultos mayores llega a cerca de 10 millones 500 mil beneficiarios.

"Los programas los programas de bienestar llegan a todos mis municipios de México, no hay un pueblo, una comunidad por muy pequeña que sea, que no llegue un apoyo".