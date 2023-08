AMLO revela carta dirigida a abogado de García Luna

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer una carta dirigida al abogado de Genaro García Luna en Estados Unidos César de Castro para informarle que ya no presentará una denuncia en su contra por difamarlo durante el juicio contra el exsecretario de seguridad del expresidente Felipe Calderón.

"No omito confesarle que tenía muchas ganas de denunciarlo. No sólo por cuestiones personales, sino por su actuación alevosa y arrogante de poner en duda la dignidad del Presidente de México".

En la mañanera, el mandatario leyó la misiva:

"Como este asunto no sólo es de carácter jurídico sino político y fundamentalmente moral, decidí escribirle esta carta para exhortarlo a que nunca olvide que el fin no justifica los medios; que la mentira jamás podrá prevalecer por encima de la verdad y que lo más importante en la vida no es ni el poder ni el dinero, sino la honestidad".

La carta tiene fecha del 27 de julio pasado. Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial, dijo que la carta ya está en la embajada de México en Estados Unidos, que encabeza el embajador Esteban Moctezuma Barragán.

El presidente López Obrador afirmó que De Castro en sus señalamientos para defender García Luna buscó que Jesús "El Rey Zambada", testigo del caso en Nueva York, señalara que había financiado su campaña, cuando se trata de algo que es falso.

Señaló que el propio Zambada rechazó tales señalamientos porque Zambada con más rectitud y ética que el propio abogado de García Luna.