AMLO revela cinco momentos difíciles de su Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A cuatro días de cumplir su primer año como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración ha pasado por cinco momentos difíciles más no problemas graves.



Entre esos momentos -enumeró el mandatario en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional- se encuentran la explosión de una toma clandestina en Tlahuelilpan, Hidalgo, y "la guerra" desatada por los grupos delictivos durante el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa.

"Vamos bien, no hemos tenidos problemas graves. En la política se requiere virtud y fortuna, la suerte tiene que ver con la política en un año hemos pasado por momentos difíciles, pero no muchos, cinco", dijo. Entre esos momentos, agregó, el más doloroso y el que "más me pegó" fue la explosión de una toma clandestina de gasolina en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde perdieron la vida 137 personas.

"Luego podríamos decir que tuvimos lo de los aranceles, la amenaza unilateral (de Estados Unidos) de imponer aranceles a las mercancías mexicanas, que fue un momento delicado, pero salimos bien y se alejó la amenaza".

Otro momento difícil -señaló- fue "la guerra" que se desató en Sinaloa por el fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en Culiacán, Sinaloa. "Fue una guerra breve, la más breve en la historia, una guerra de cuatro horas, fue complicado porque tomamos decisiones en circunstancias difíciles, pero considerando que se actuó bien. Lo más importante fue cuidar la vida de las personas".

El presidente López Obrador precisó que los momentos más recientes son la lamentable tragedia de la familia LeBarón y la decisión de su gobierno de otorgar asilo político al expresidente de Bolivia, Evo Morales.