AMLO revela que se investiga a exfiscal especial del caso Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que investiga a Omar Gómez Trejo, exfiscal especial del caso Ayotzinapa, al acusarlo de supuestas omisiones en la investigación, entre ellas, el no actuar contra presuntos responsables -entre ellos el exprocurador Jesús Murillo Karam - y de haber sido parte de una rebelión al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía Especial.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal detalló la forma en que Gómez Trejo llegó al cargo como fiscal especial en el caso que acaba de cumplir nueve años.

"Yo ni me imaginaba, yo le tenía confianza a los que estaban haciendo la investigación, al fiscal este, especial, y de repente resulta que no querían actuar. Quién sabe qué acuerdos tenían con el procurador Murillo Karam, porque el procurador Murillo Karam estaba quitado de la pena, tranquilo.

"Ahora estoy investigando de dónde salió, y todo parece que lo propusieron de la OEA, de la Comisión Interamericana donde estaba Emilio Álvarez Icaza, el ahora senador del PAN que siempre estuvo en contra de nosotros, bueno, sí, independiente entre comillas, independiente del pueblo no de la oligarquía (...) Y cuando se solicita la orden de aprehensión (de Karam) se produce una rebelión al interior de la Fiscalía General y de la Fiscalía Especial. A mí me llamó mucho la atención eso, porque `¿qué está pasando?´ porque cuando nosotros llegamos ya llevaban cuatro años con el caso".

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que ante la negativa de Gómez Trejo de solicitar las órdenes de aprehensión, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero terminó haciendo "prácticamente solo" todos los documento y recopilando las pruebas.

"No quiso cumplir la instrucción (Gómez Trejo), y en efecto terminó el fiscal Gertz Manero haciendo todos los documentos y haciendo acopio de pruebas prácticamente solo, porque empezaron a renunciar al interior de la Fiscalía y renuncia este fiscal especial que ya llevaba como tres años.

"Y como yo estaba exigiendo, demandando que se avanzara y no veía resultados, cuando me presentan el informe y ya se señala a presuntos responsables de inmediato pido que se actúe y se sorprenden porque es muy probable que la red de complicidades estaba también al interior de las fiscalías, porque el mismo fiscal especial dice que él se opuso a que se solicitaran las órdenes de aprehensión".

Encinas no puede hablar de Tomás Zerón, pero yo sí: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él sí puede hablar de Tomás Zerón de Lucio, luego de que el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (ACI) tramitó un amparo con el que busca que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, no se refiera a su persona como el creador de la llamada verdad histórica del caso Ayotzinapa.

Al exhibir un video en su conferencia mañanera de este jueves 28 de septiembre en Palacio Nacional en el que se observa a Zerón encabezar un acto de tortura, López Obrador cuestionó al gobierno de Israel.

"¿A este señor es el que están protegiendo los gobernantes de Israel y un juez?", cuestionó.

El Presidente recordó que Zerón de Lucio se encuentra en Israel prófugo y aquí en México está protegido por el Poder Judicial ya que le otorgan "amparos".

El mandatario señaló que el subsecretario Encinas no puede hablar de Tomás Zerón, "pero yo sí".