AMLO, rijoso por "corcholatas" que no le garantizan triunfo, asegura Icaza

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- Las cuatro "corcholatas" del presidente Andrés Manuel López Obrador no le garantizan el triunfo en las urnas en el 2024, lo que tiene al mandatario de mal humor, enojado, violento y rijoso, debido al fracaso de su gobierno por los "elefantes blancos" que no sirven y la corrupción en su círculo cercano, aseguró el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza.

A través de sus redes sociales, Álvarez Icaza destacó el ánimo violento del presidente López Obrador no solo con sus adversarios políticos, sino también con los ministros de la Corte que no le han permitido la opacidad en sus "elefantes" blancos.

El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que ante este escenario "es previsible que deba entregar el cargo a alguien de la oposición".

"Sus elefantes blancos no sirven. Ni (Dos Bocas) refina un solo barril ni refinará y su central avionera no es ni será el ´mejor aeropuerto del mundo´", subrayó.

Sumado a ello, recordó, los casos de corrupción de su gobierno y que familiares exhiben la hipocresía de su discurso.

Alertó además que lo "peligroso de quien quiere gobernar a punta de decretazos con las Fuerzas Armadas a su lado, y las fiscalías federales y estatales a su servicio", como lo hace el Presidente.