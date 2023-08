AMLO rinde tributo al "chaneque" que cuida la Laguna de Bacalar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 5 (EL UNIVERSAL).- En su gira de supervisión de los avances del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este sábado que pasó a rendirle tributo al "chaneque, aluxe o duende travieso y bueno" que cuida la Laguna de Bacalar, en Quintana Roo.

En su cuenta de Twitter, López Obrador compartió un video de la vista a esta laguna y en donde llamó a la población mexicana a recordar que no todo es racional en la vida, pues también es importante lo místico.

"Estamos en la supervisión del Tren Maya y, como siempre, pasamos a rendirle tributo al chaneque, aluxe o duende travieso y bueno que cuida la laguna de Bacalar. Recuerden que no todo es racional en la vida, también es importante lo místico", escribió.

En febrero pasado, el presidente López Obrador difundió la fotografía de un supuesto "aluxe" -pequeños duendes en el imaginario mitológico maya- encontrado en la construcción del Tren Maya.

López Obrador afirmó que la fotografía había sido tomada supuestamente por un ingeniero que participa en la obra ferroviaria; sin embargo, en redes sociales se informó que la imagen del supuesto "aluxe" había sido divulgada en febrero de 2021 y en donde se aseguraba que era una bruja.

Obra del Tren Maya va en tiempo, afirma Fonatur

Este sábado, también en su cuenta de Twitter, Javier May, director general de Fonatur y encargado del Tren Maya, informó que acompañó al mandatario federal en esta supervisión y aseguró que la obra va en tiempo para ser inaugurada en diciembre próximo.

"Estamos con el presidente Andrés Manuel López Obrador en su recorrido de supervisión del Tren Maya, que llegará a lugares deslumbrantes como la Laguna de Bacalar en Quintana Roo. La obra va en tiempo. #SúbeteAlTren", escribió.