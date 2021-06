AMLO se aplicará mañana segunda dosis de vacuna contra Covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes que mañana martes recibirá la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca contra el Covid-19, y recomendó que pese a que ya las medidas de sana distancia y de higiene están más relajadas en el país ante la baja de contagios, se deben de seguir los cuidados ante la pandemia.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal destacó que en su gira de trabajo de este fin de semana, varias personas en el estado de Guerrero se le acercaron para manifestarle su apoyo a su movimiento.

"Todos felices manifestando su apoyo a la transformación, toda la costa ya parecía campaña. Por cierto mañana me voy a vacunar la segunda dosis porque ya hay más acercamiento. que no debe haber tanto, pero se desborda por esto, la gente está muy contenta, feliz, feliz, feliz", dijo.

El pasado 20 de abril, en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador fue vacunado con la primera dosis de la vacuna AstraZeneca contra el Covid-19 por parte de médicos militares que pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El Mandatario federal señaló que se vacuna en su conferencia mañanera para hacer "un llamado a los adultos mayores para que todos nos vacunemos, no hay ningún riesgo, para empezar no duele la vacuna".