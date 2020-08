AMLO se desliga de dueño de Algodoneros acusado de "lavado"; "se va a actuar legalmente", señala

El presidente Andrés Manuel López Obrador se desligó esta mañana del empresario Alfredo Aramburo, dueño de los Algodoneros de Guasave, acusado por el gobierno de formar parte de una red de empresas de defraudación fiscal y "lavado" de dinero.

Durante la conferencia que ofreció hoy en Sinaloa, López Obrador enfatizó que él se comprometió a regresar el beisbol profesional a Guasave, pero fue el presidente de la Liga del Pacífico, Omar Canizalez quien validó y aceptó a Aramburo como nuevo propietario del equipo.

"No tuve que ver con el empresario que se hizo cargo del equipo. Surgió cuando se estaba haciendo la promoción y lo avaló la liga, el presidente de la LMP (Omar Canizalez), lo demás si de demuestra que en efecto cometió algún ilícito (Aramburo), se va actuar legalmente", dijo López Obrador.

El mandatario recordó que el gobierno federal únicamente destinó recursos para la remodelación del estadio y con ello cumplir con la promesa que hizo desde que fue candidato en 2012.

"Hice el compromiso en 20212 pero no resultó y lo refrendé para 2018. Me ayudó a cumplir con ese compromiso gobernador. Se destinaron fondos para arreglar el estadio. pero no sólo eso, sino que se necesitaba otro equipo para que pudiera entrar Guasave se convenció a los dueños de los Sultanes de Monterrey, de Francisco González, dueño de Mieniom para que entraran a la Liga del Pacífico".

López Obrador dejó en mano de las autoridades competentes, la investigación de Alfredo Aramburo quien ya tiene pasado en el beisbol profesional cuando fue propietario de los Generales de Durango.

"Habrá que investigar para ver si es cierto (acusación). Si es así intervendrá el SAT y la Fiscalía General de la República, pero hay que ver si es cierto. Se hizo aquí el contacto (Sinaloa), con el empresario. No lo desacredito. Tiene la autoridad que hacer la investigación, pero si tiene alguna culpa tiene que enfrentar la consecuencias", finalizó.