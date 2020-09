AMLO "se quita la investidura" y arremete contra Carstens y Narro

En su conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador "se quitó" la investidura presidencial para hablar de Agustín Carstens, secretario de Hacienda con Felipe Calderón, y de José Narro Robles, secretario de Salud con Enrique Peña Nieto.

Al hablar de un aumento al presupuesto de las televisoras públicas y de diversos programas sociales en favor de la educación y la cultura, el Presidente dijo que cuando Agustín Carstens era secretario de Hacienda, el dinero se aprobaba por unanimidad.

"Yo les decía de que hubo un tiempo, cuando Carstens era secretario de Hacienda, 3 años consecutivos, que el presupuesto se aprobaba por unanimidad.

"¿Cómo le hacía? Pues repartía. Voy a dejar la investidura en la percha para decir: maiceban a todos. Y como decía Porfirio Díaz cuando alguien protestaba, decía

'ese gallo quiere maiz', y maiceaban al gallo y dejaba de cantar el gallo, bueno, ya recojo la investidura", expresó el Presidente.

Asimismo, al hacer un llamado a quienes aspiran a un cargo en las próximas elecciones a salgan del gobierno a más tardar en octubre, López Obrador puso de ejemplo a José Narro Robles, exsecretario de Salud con Enrique Peña Nieto.

"Lo que no quiero es que a la sombra del gobierno se promuevan candidaturas. Sufrimos mucho nosotros con eso. Bueno, me acuerdo que hasta el doctor Narro se fue de delegado en Ecatepec, la elección pasada.

"Imagínense, exrector de la UNAM, secretario de Salud, delegado del PRI en Ecatepec. Terminó de matraquero. Ya dejé la investidura, se me olvidó, pero ya", dijo.

Sobre el plantón de Frenaaa, que busca establecerse en el Zócalo, el Presidente garantizó los derechos de ese grupo, así como atención médica y cuidado, pero les pidió no simular y que los líderes se queden a dormir en la protesta.

"Sería muy bueno que los patrocinadores se vengan a acampar aquí, no solo la gente, sino los machuchones, los chipocludos, los fifís, todas las garantías y cuidado", declaró López Obrador.