AMLO se reúne con Delfina Gómez en PN; revisan temas del Edomex

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió la tarde de este jueves a Delfina Gómez, virtual gobernadora electa del Estados de México, con quien revisó temas de esa entidad.

En breve reunión con medios tras haberse reunido con el jefe del Ejecutivo federal por cerca de dos horas, Delfina Gómez indicó que, previó de recibir la constancia de gobernadora electa, ya trabaja en temas prioritarios para el Estado de México, como son seguridad, agua y movilidad, temas que, afirmó, ya tiene algunos avances.

"¿Cómo le fue?, ¿qué temas trató con el presidente?", se le preguntó.

"Muy bien, pues los temas relacionados con nuestro estado", dijo.

Señaló que la próxima semana, cuando se le entregue la acta de gobernadora electa, se prevé que comienza la entrega-recepción de la administración con el equipo del gobernador Alfredo del Mazo (PRI).

"Ahora empieza la entrega-recepción, estamos en eso y aparte estamos trabajando lo que son asuntos que tenemos que atender sobre seguridad, sobre el agua que es importante, movilidad, y ya tenemos algunos avances".

"Yo creo que la otra semana ya en cuanto tenga mi acta de triunfo ya empezamos hacer la asignación y ellos también lo harán".

Delfina Gómez aseguró que desconoce el motivo de la reunión que sostuvo Horacio Duarte, su excoordinador de campaña, y el presidente López Obrador, pero aseguró que sigue dentro de su equipo.

"¿Sabe a qué vino Horacio?", se le preguntó.

"No qué te crees, que ahorita voy a ir a la oficina, porque yo estaba en una reunión cuando él se vino y ahorita vamos a llegar a ver qué le dijeron también a él", dijo.

La virtual gobernadora electa del Estados de México indicó que el presidente López Obrador reiteró la invitación para que asista el próximo 1 de julio al Zócalo de la Ciudad de México.



Previo a reunión con Delfina, Horacio Duarte se encontró con AMLO

Previo a su reunión con la gobernadora electa del Edomex, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Horacio Duarte, excoordinador de la campaña de Delfina Gómez

Tras poco más de una hora de encuentro, Horacio Duarte salió del recinto histórico, y evitó responder si la visita con el Mandatario federal haya sido por un posible cargo en el gobierno federal.

"¿Algún cargo?", se le preguntó.

"No ninguno, ninguno", dijo.

"¿Qué hablaste?".

"Seguir ayudando nada más".

"¿Nuevo cargo?", se le insistió.

"No, no", dijo.

Al preguntarle si la visita tuvo que ver con el tema de la concentración del 1 de julio en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar el quinto año de la victoria electoral del presidente López Obrador, el extitular de Adunas manifestó: "para el 1 de julio seguir ayudando".