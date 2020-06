AMLO seguirá sin seguridad pese a atentado; la SSPC vigila sus actividades

El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene un esquema de no llevar seguridad a sus giras, pero la dependencia a su cargo está al pendiente de las actividades del Ejecutivo en el interior del país.

"El Presidente ha tomado la decisión de una modalidad sin seguridad, pero desde el ámbito de nuestra competencias estamos tratado de estar pendientes invariablemente de sus giras", dijo el funcionario al ser cuestionado si el Ejecutivo reforzará su seguridad luego del atentado contra el Secretario de Seguridad capitalino Omar García Harfuch.

Sobre el atentado, Durazo Montaño precisó que ese cobarde crimen es un reto al Estado de Derecho, no un reto al Estado mexicano.

"Todo acto de violación a la ley es un reto al Estado de Derecho y somos los responsables de garantizarlo; lo asumimos como un reto al Estado de Derecho, no obstante las fortalezas y capacidad de fuego de las organizaciones crimínales, ninguna de ellas tiene la capacidad para retar al Estado Mexicano en su conjunto", dijo.