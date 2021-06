AMLO será el único en informar sobre acuerdos de L12: Sheinbaum

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, será el único en informar los acuerdos a los que llegue el Gobierno federal, local y el empresario Carlos Slim, dueño de una de la empresa que constituyó el consorcio constructor de la Línea 12 del Metro, tras el colapso de esta línea, informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

"Eso lo va a seguir informando el Presidente, es un acuerdo que tenemos entre todos, que sólo sea una sola información, que no demos informaciones por partes, creo que lo que dijo hoy el Presidente es muy importante: una parte fundamental que es la justicia, el apoyo a las víctimas, que lo seguimos dando de manera muy importante; la justicia, que hay entidades como la Procuraduría que tienen que darla", dijo la jefa de Gobierno.

Refirió que durante la reunión, el empresario Carlos Slim se mostró abierto a los comentarios planteados, no obstante, no dio más detalles.

Sobre la Línea 12, la mandataria local explicó que están a la espera de la evaluación del Comité Técnico de Refuerzo y Rehabilitación de la Línea 12 del Metro para definir lo que le corresponde a las empresas involucradas en su construcción.

"Creo que todos tenemos en mente la reactivación y la rehabilitación de la Línea 12 del Metro. En eso estamos trabajando en esta comisión en los distintos temas, tanto en el elevado, el túnel, como algunos otros temas fundamentales. Estamos esperando la definición de la Comisión para que podamos ver el apoyo de las distintas empresas para la rehabilitación de la Línea 12", dijo.