AMLO, sin diálogo con oposición "para que no se manipule la investidura"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ha tenido diálogo político con la oposición porque no quiere que se manipule la investidura presidencial y se use la institución con fines electorales y para hacerse publicidad.

"Vamos avanzando bien en el propósito de transformar al país y lo dije desde el principio no voy a permitir que se manipule la investidura presidencial, que se utilice la institución presidencial con propósitos políticos, electorales, no lo voy a aceptar".

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, al cuestionarle si tendría un diálogo con los gobernadores de la Alianza federalista y con el líder del PAN, Marko Cortés, sobre la agenda nacional, el Mandatario dio que eso no es serio.

"Tenemos diferencias son públicas y notorias, considero que no tienen razón. Tomaron esas acciones porque es la temporada electoral, pero querían utilizarnos y venir aquí y tener reuniones, salir y declarar, publicidad, eso no es serio".

Recordó que ayer en el mensaje que ofreció por su segundo año al frente del Gobierno federal reconoció que hay oposición a su gobierno, que es legítimo, porque no aspira al pensamiento único ni al consenso.

"Porque eso no es democracia, la democracia es pluralidad, garantizar el derecho a disentir, no es estar todos de acuerdo o pensar de la misma manera, aun así la gente nos está apoyando".