"AMLO sólo busca linchamiento con consulta"

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados aseguró que el presidente, Andrés Manuel López Obrador puede proceder legalmente contra los expresidentes, pero acusó que lo que busca con una consulta popular es un linchamiento público con fines políticos.

La coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez señaló que el Presidente de la República no tiene ningún impedimento para proceder legalmente contra los expresidentes de la República en caso de que tuviera evidencias de que cometieron un delito; pero lo que busca es un linchamiento público con fines políticos.

Cabe recordar que este martes, el Ejecutivo Federal presentó ante el Senado de la República una petición de consulta popular a fin de preguntar a las y los ciudadanos si están de acuerdo o no con que las autoridades competentes investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones.

"La consulta no es requisito previo para que se inicien los procedimientos legales. El derecho de acceso a la justicia debe ser para todas y todos. Si los delitos existen, las y los mexicanos tenemos derecho a que se procese a los expresidentes, independientemente de la consulta", indicó la legisladora jalisciense.

"Es claro que la consulta no tiene fines legales, sino políticos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se tendrá que pronunciar sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, pero es evidente que ésta no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 35 de la Constitución de la República. Luego entonces es una simulación más del presidente", argumentó.

"Desde el grupo parlamentario del PRD hacemos un llamado al Jefe del Ejecutivo a que si tiene elementos de que los expresidentes cometieron un delito, presente las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, que deje que la Fiscalía desahogue el proceso y que él, como presidente de la República se ponga realmente a gobernar, que son muchos los graves problemas por los que atraviesa el país y las y los mexicanos demandan respuestas efectivas y prontas", concluyó Juárez Piña.