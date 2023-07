AMLO supervisa avances del proyecto de Agua Saludable para La Laguna

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 29 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó este sábado los avances del proyecto Agua Saludable para La Laguna, en el que, con una inversión de 14 mil millones de pesos se busca evitar que la población de cuatro municipios de Durango y cinco de Coahuila, se enferme por ingerir arsénico.

En su cuenta de Twitter, el Mandatario federal detalla que con la construcción de la red de presas de agua superficial permitirá que no sea necesario recurrir a pozos profundos contaminados.

"El proyecto Agua Saludable para La Laguna significa evitar algo dolorosísimo: enfermarse por ingerir arsénico. La red de presas de agua superficial permitiría que no sea necesario recurrir a pozos profundos contaminados. Hoy supervisamos todo el sistema, que implica una inversión —que no gasto— de 14 mil millones de pesos en beneficio de nueve municipios: cuatro de Durango y cinco de Coahuila", escribió el Mandatario federal.

En un video difundido en la red social se indica que el proyecto de Agua Saludable para la Laguna sustituirá pozos de alta concentración de arsénico por fuentes superficiales en donde se aprovecharán 200 millones de metros cúbicos de agua del río Nazas para abastecer a estos nueve municipios.

Detalla que la población beneficiada con este proyecto hídrico será en la actualidad de 1.6 millones de personas y en un futuro de 2.1 millones de personas, y que tiene un avance físico total del 27.4% y un avance financiero de 35.2%.

"Agua Saludable para la Laguna atenderá un problema ignorado durante décadas y generara un desarrollo regional respetuoso del medio ambiente".

Al momento, se indica que del proyecto se tienen los siguientes avances: la presa derivadora tiene un avance físico del 100%. En ella se invirtieron 65.5 millones de pesos y tiene una obra de desvió temporal, una obra de toma, un canal desarenador y equipamiento mecánico para el control de gasto.

"Se tiene un avance físico del 40% en la planta de bombeo y en la línea eléctrica. Se canalizan a este rubro 615 millones de pesos".

Se indica que en los acueductos de presión se invertirán 719 millones de pesos, se tiene un avance del 71% y se cuenta con dos líneas 6.8 kilómetros de 66 pulgadas de diámetro.

"La primera etapa está concluida y la segunda se encuentra en ejecución. Se tiene un avance físico del 51% en la planta potabilizadora con una inversión de mil 958.89 millones de pesos de los cuales el 60% de ese equipamiento se trabaja en la construcción y equipamiento de la caja de llegada, los módulos de potabilización, el tanque de aguas claras, los tanques de recuperación de agua de lavado de filtros, la barda perimetral y los edificios".

En tanto que los acueductos a gravedad presentan un avance físico del 44% con una inversión total de 3 mil 282.53 millones de pesos se instala una línea de conducción de acero de 28.4 kilómetros de 72 pulgadas y otra de 27.7 kilómetros de 54 pulgadas y su construcción se realiza en tres etapas ya adjudicadas.

En los tanques se tiene un avance fisco del 1%y tendrán una capacidad de 45 mil metros cúbicos de almacenamiento, mientras que las redes troncales se tiene un avance del 19% y se considera un presupuesto de 3 mil 781 millones de pesos.

En un video posterior, el presidente López Obrador difundió un video del avance de la construcción de la planta potabilizadora de La Laguna, la cual anunció que terminar en octubre de este año.

"Así va la construcción de la planta potabilizadora de La Laguna; se terminará en octubre de este año".