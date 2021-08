AMLO supervisa los avances del Programa de Reconstrucción y bromea sobre bloqueo de la CNTE

Al manifestar que "estuve ahí haciendo una protesta para no olvidar aquellos tiempos (en que fue opositor)", el presidente Andrés Manuel López Obrador bromeó sobre el bloqueo que sufrió esta mañana dentro de su camioneta por dos horas por parte de integrantes de las secciones 7 y 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) antes de llegar al cuartel de la VII Región Militar en la capital Tuxtla Gutiérrez.

"Me da gusto estar en San Cristóbal, luego de estar en un plantón. Estuve ahí haciendo una protesta para no olvidar aquellos tiempos", afirmó.

Al finalizar la supervisión de los Avances del Programa Nacional de Reconstrucción de los sismos de 2017, representantes de medios de comunicación le preguntaron sobre este bloqueo, a lo que el Mandatario federal evitó dar comentarios y dijo: "Estoy en huelga ahorita".

Esta mañana de viernes, integrantes de las secciones 7 y 40 de la CNTE en Chiapas bloquearon por dos horas la camioneta en la que se transportaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ocasionó que no encabezara la reunión del gabinete de seguridad federal y su tradicional conferencia de prensa en el cuartel de la VII Región Militar.