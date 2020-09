"AMLO tiene amigos empresarios, pero no es amigo de los empresarios"

Con la incertidumbre que generan las decisiones de la actual administración contra las inversiones, es claro que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene amigos que son empresarios, pero no es amigo de los empresarios, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.

Sin embargo eso no es tan importante como permitir que en el país haya más y mejores empresas que inviertan en el país, que generen empleos y crecimiento, señaló. "Yo sé que tiene algunos empresarios amigos que es distinto, pero tener amigos empresarios a ser amigo de los empresarios es un largo trecho. Pero puede ser o no amigo, pero lo que nos interesa es que haya políticas públicas adecuadas para garantizar condiciones de prosperidad", expuso.

En videoconferencia, comentó que más que de filias y fobias, adicciones o de un sentimiento en contra del sector, lo importante es que haya políticas públicas para ayudar a las empresas, porque hoy están ausentes.