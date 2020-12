AMLO tiene miedo de una coalición opositora: PRD

Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene temor de que haya una coalición opositora que le gane la mayoría en la Cámara de Diputados el próximo año electoral porque tendrá que negociar con una verdadera mayoría.

El líder perredista, aseguró que los partidos políticos están dispuestos a caminar juntos con todos aquellos que estén de acuerdo en detener esta desgracia que aqueja a la vida nacional.

"Se enfrentará a una mayoría que le haga entender que los controles institucionales son necesarios y que no puede estar atacando los órganos autónomos y violentando la propia ley y la Constitución", aseguró Zambrano Grijalva.

Además, criticó que el mandatario federal se enfoca en denostar y descalificar a todos los que nos estamos agrupando para disputarle esa mayoría el próximo año, cuando él mismo llegó al poder a través de alianzas con el PT, PES y PVEM.

"Él sabe que solo estando todos los días peleándose con nosotros, con los que no coincidimos en el rumbo de debacle en todos los terrenos fundamentales de la vida nacional, puede mantener a su partido en el poder, porque Morena sin López Obrador no es nada", aseveró.

También, consideró que contrario a las declaraciones de que la oposición representa a la "Mafia del Poder", Zambrano Grijalva reviró que el presidente y sus aliados son la mafia del poder.

"Ellos son lo peor que se puede pensar cuando se ofrecen resolver los problemas principales del país, que nos expliquen qué tanto es lo que han resuelto en términos de crecimiento económico y en manejo de la política nacional", aseguró el líder perredista.

Para finalizar, Jesús Zambrano dijo que estando en el poder han demostrado una falta de estrategias para resolver los problemas políticos, económicos y sociales.