AMLO urge a Poder Judicial resolver deuda fiscal de Salinas Pliego

El Presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al Poder Judicial a que resuelva sobre el adeudo fiscal por 26 mil millones de pesos que tiene el dueño de Tv Azteca, Ricardo Salinas Pliego.

En este sentido, en conferencia de prensa el Mandatario federal se lanzó en contra del ministro Luis María Aguilar a quien acusó de mantener guardado por 10 meses el expediente de pago de impuesto de TV Azteca, el cual, advirtió, "no voy a quitar el dedo del renglón".

"Nada más imagínense la sanción que debería de haberse aplicado desde la Judicatura al ministro que mantuvo 10 meses guardado al expediente del pago de impuestos de Azteca de 26 mil millones, 10 meses.

"¿Y dónde está la justicia pronta y expedita? Porque me van a salir de manera leguleya donde no hay término, es decir, no hay tiempo. Ellos pueden llevarse el tiempo que quieran que por cierto después de 10 meses se votó el asunto, se regresa a juzgado, se regresa al juzgado, y no son cuatro juzgados, y no vaya a suceder que se lleven otros 10 meses porque ya tienen que resolver en un sentido o en otro.

"Ya tomar la decisión y no es un asunto personal no es censura, nada es que hay una deuda de 26 mil millones, la autoridad competente en este casi, el Poder Judicial tiene que resolver si es justo o no".

AMLO vs dueño de Tv Azteca: no es asunto personal, sino del Estado

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que el caso de los 26 mil millones de pesos no es un asunto personal, sino un asunto del Estado mexicano.

"No es un asunto personal, nada más que tienen que resolver los ministros y ya es definitivo, sería como ellos mismos dicen 'cosa juzgada', y no voy a quitar el dedo del renglón, voy a estar recordando, ahí me van a ayudar ustedes, aquí llevamos la cuenta de cuánto tiempo sin resolver, porque estamos hablando de 26 mil millones de pesos (...) no es conmigo es con la ley, ya ven como siempre invocan el Estado de derecho, está clarísimo, ya es cuestión de tiempo porque no se vayan a llevar 10 meses", comentó.

Desde la semana pasada, el mandatario asegura que la televisora perteneciente al empresario mantiene una campaña "en contra de su gobierno" por los adeudos fiscales que persiguen al también dueño de Seguros Azteca, ahora en el marco de la reconstrucción de Acapulco, tras el paso del huracán "Otis".

Esta misma mañana, a manera de réplica, Salinas Pliego aseguró, a través de redes sociales, que en lugar de estar culpando a los medios por mostrar la verdad, el gobierno federal debería ponerse a trabajar, pues ya se vio que "echar culpas no resuelve nada". Además de asegurar que su conglomerado ya se encuentra "trabajando para reabrir tiendas y apoyar a los damnificados con despensas y servicios que son necesarios".

Sin embargo, el intercambio de diretes no comenzó con la tragedia sucedida en Acapulco, ya hace más de 10 días, sino que viene de mucho tiempo atrás. Ricardo Salinas Pliego es dueño no sólo de Tv Azteca, también de Elektra, Banco Azteca, Total Play, Salinas y Rocha, entre otras empresas.