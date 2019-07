AMLO va a afinar la ley de sueldos

Ciudad de México.- Ante los amparos concedidos por jueces contra la Ley de Remuneraciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con enviar una reforma constitucional para perfeccionar la norma y dejar en claro que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente, salvo excepciones.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador señaló que la iniciativa podría presentarla en el próximo periodo ordinario de sesiones, que comienza en septiembre.

"Les dije a los legisladores [Mario Delgado y Ricardo Monreal] que si se está abusando de una mala interpretación, volver a enviar una iniciativa para reformar la Constitución y ser más precisos, más claros, ese es el compromiso que hicimos, de manera respetuosa, al Poder Judicial; no es por la fuerza, no, es porque estamos viendo que no tienen materia".

De acuerdo con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, junto con el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, analizan los casos en los que el Poder Judicial ha fallado a favor de que servidores públicos puedan ganar más que el titular del Ejecutivo.

"Estamos analizando los casos en donde se ha dado la vuelta, para blindar la ley y que no vuelva a suceder. No se puede, desde el Poder Judicial, cambiar el espíritu de la ley. El Judicial tiene que hacer una interpretación de las leyes, pero al Legislativo le corresponde determinar qué sí y qué no", afirmó.