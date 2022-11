AMLO va por reforma a leyes secundarias para voto electrónico

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hará una reforma a las leyes secundarias en materia electoral para establecer el voto electrónico, debido a la negativa del PRI y PAN de aprobar su reforma constitucional en la materia.

"Y lo del voto electrónico lo vamos a llevar a ley secundaria, porque si no aprueban la reforma electoral... que se necesitan 334 votos de los 500 (diputados) la unión de PRI y el PAN impide, de todas maneras, no es que ya se va a resolver así".

En conferencia de prensan, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que insistirá en sus iniciativa para reformar el sistema electoral, hacer menos costosas las elecciones, disminuir a 300 los diputados federales, que el pueblo elija a los consejeros y magistrados electorales y que se garantice que voten todos los mexicanos en el extranjero.

"Vamos a seguir insistiendo en que se apruebe la reforma electoral, que contempla que no se gaste mucho, que no haya diputados plurinominales, que solo haya electos de manera directa, que en vez de 500 diputados sean 300, que se pueda aplicar al voto electrónico, que se garanticen que voten todos los mexicanos del extranjero, que solo haya un organismo electoral porque ahora hay 32 por cada estado y que hacen lo mismo".