AMLO: vacuna no es condición para recibir su pensión

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los adultos mayores no hacer caso a las voces que aseguran que la pensión estará condicionada a recibir la vacunación contra el Covid-19, pues recordó que la inmunización es voluntaria.

En conferencia de prensa, el Titular del Ejecutivo federal llamó a los adultos mayores a no temer a recibir la vacuna, pues aseguró que no hay peligro ni riesgo de alguna reacción grave y los exhortó a no hacer caso a rumores y a la desinformación.

"Es voluntario todo. Repito, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Convencer, persuadir, informar, orientar, concientizar, no imponer nada. Decirles a los adultos mayores del país que es importante que se vacunen y que no hay riesgos, que todos fuimos vacunados, los mayores, porque se avanzó mucho, sobre todo en los años 60 del siglo pasado, desde finales de los 50, 60.

"Está demostrado que estas vacunas no son un peligro, no hay riesgo, si acaso una reacción menor; tengan confianza, porque se les protege (...) Hay mucha desinformación, hay rumores, pero que no se haga caso a esas distorsiones, que nosotros actuamos de manera responsable y no los vacunaríamos si supiéramos que hay riesgos; tengan confianza.

"[Aclaro], no se están condicionando los beneficios que por derecho les corresponden, que porque dejen de vacunarse ya no van a recibir la pensión, no. Son cosas distintas", reiteró.

El Jefe del Ejecutivo federal aseguró que la pensión a adultos mayores ya no es un programa, sino un derecho adquirido por los adultos mayores.

"Es un derecho constitucional, no se les puede negar, esté quien esté en el gobierno, ya se elevó a rango constitucional la entrega de las pensiones a los adultos mayores, pero sí es im- portante la vacuna, que se acepte, de esta manera nos protegemos. Y es para todos, es universal, de 60 [años] en adelante, es para ricos y para pobres, para todos", agregó.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional y al formalizar su llegada a la titularidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez aseguró que el primer reto que tiene al frente de la dependencia es el regreso gradual a los planteles educativos, lo cual, señaló, estará acorde con el semáforo epidemiológico por Covid.

"La pandemia llevó al sistema educativo nacional a la necesidad de adaptarse continuamente, mientras se avanzaba en la lucha contra el Covid-19. El primer reto es hacer posible precisamente el regreso gradual a los planteles, acorde con el semáforo sanitario y con los gobiernos estatales y la autoridad educativa de cada entidad, así como de los padres.

"Esto requerirá garantizar las condiciones de limpieza, salubridad, infraestructura y recursos en los planteles, así como la difusión y aplicación de protocolos", subrayó Delfina.