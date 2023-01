AMLO ve desestabilización y sabotaje en atentado a Ciro Gómez Leyva

A-AA+

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se sigue trabajando para identificar a los autores intelectuales del atentado contra Ciro Gómez Leyva.

En conferencia dijo que buscan llegar con los autores intelectuales pues ya se cuenta con las características de los materiales.

"Quien dio el dinero, porque todo esto se hace pagando. Y saber con qué propósito, por qué lo hicieron", expresó.

El jefe del Ejecutivo dijo que no se van a quedar sólo con los 12 detenidos y que están planteando mecanismos, como reformas para que las personas que cooperen con información, puedan tener consideraciones en sus penas.

"Esto significa desestabilizar, esto significa sabotaje, entonces si bien vale la pena".

Accidente Línea 3 del Metro

En cuanto a las líneas de investigación, Andrés Manuel López Obrador dijo que no descartan la desestabilización de su gobierno.

"Por qué se van con un periodista famoso", cuestionó.

En este sentido dijo que no descarta que el conservadurismo esté detrás.

"No descartamos ninguna hipótesis, hay que analizarlo todo".