AMLO ve "mano negra" en motín de policías federales

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "hay mano negra" en el motín realizado por un grupo de elementos de la Policía Federal y aunque reiteró que tiene derecho a manifestarse, "no es una causa justa".

"Es importante que todos conozcan la información, sobre todo los que actúan de buena fe, hay mano negra en este asunto. Esto se manejaba desde los sótanos de Bucareli y piensan que va a ser lo mismo, no, no vamos a reprimir, no somos iguales, y se va a resolver este asunto porque no se esta cometiendo ninguna injusticia".

En un videomensaje, que publicó en sus redes sociales, el presidente señaló que no ha despedido a ningún Policía Federal, sino que están algunos elementos 10 mil que han pasado la prueba se están pasado a la Guardia Nacional.

"Otros no sólo porque no pasan la prueba, ahora en la manifestación que hacen no quieren que los examinen oficiales del Ejército, no sólo por eso que no pasan la prueba o que no están en buenas condiciones o no tienen conductas aceptables, sino que tiene problemas de salud, por eso no van a poder estar en la Guardia Nacional".

El presidente López Obrador pidió a los ciudadanos que si los Policías Federales se manifiestan, "tenemos que resistir y aguantar, pero es en bien de todos, esto se tiene que arreglar manteniendo el orden, sin autoritarismo, manteniendo el diálogo y con el uso de la razón", finalizó.