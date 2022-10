AMLO ve normal "destape" de Bedolla a Augusto López para 2024

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como normal el "destape" que hizo el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y abrió la puerta para que, en libertad, todos se pronuncien por la candidata o candidato presidencial de su preferencia.

"Es normal, ya quedamos que no debe de haber tapados, y no debe de haber dedazo y debe ser el pueblo el que elija al candidato o candidata, y a la presidenta o al presidente.

"Si ya alguien dijo, en este caso el gobernador de Michoacán que es simpatizante o el simpatiza por Adán, va a salir otro a decir: ´yo quiero Marcelo, yo quiero Claudia´; ya está así eso y también de la oposición", expresó en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador refirió que luego de que dio a conocer su lista con los 43 aspirantes presidenciales del bloque conservador, hubo reclamos porque faltaron algunos nombres, mientras que otros buscarán la candidatura al Gobierno de la Ciudad de México.

"Por ejemplo, la señora (Claudia) Ruiz Massieu quiere participar; Pedro Ferriz aceptó; el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo; un día de esto la vamos a actualizar la lista, que no haya tapados, todos tienen derecho a manifestarse", señaló.

Aseguró que se puede hablar libremente, sin problemas, nada más que cada quien lo haga por su cuenta porque "no se puede comprometer a nadie".

"Ya no somos ciudadanos imaginarios, somos ciudadanos de verdad, hasta en la familia. El voto es libre y secreto, cada quien tiene que tomar la decisión; el acarreo, la cargada, la manipulación, todo eso pasó a la historia", señaló López Obrador.