AMLO viaja hoy a Washington

Ciudad de México.- A pesar del empeño de México para que la primera gira internacional del presidente Andrés Manuel López Obrador reuniera a los tres líderes de América del Norte, el próximo miércoles sólo estarán presentes el mandatario mexicano y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Este lunes, en conferencia, el Presidente dijo que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, lamentó el no poder asistir a Washington para celebrar la entrada en vigor del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sobre las críticas que ha recibido por el encuentro con Trump en pleno proceso electoral de Estados Unidos, fustigó que sus adversarios hablan de que "cómo voy si se ha ofendido a los mexicanos".

"Yo quiero decirles que en el tiempo que hemos estado nosotros en el gobierno ha habido una relación de respeto, no sólo al gobierno, sobre todo al pueblo de México. No es el mismo trato de antes y esto se puede probar en declaraciones, en mensajes que se vierten sobre México desde el extranjero. Es una situación completamente distinta".

El presidente López Obrador dijo que viajará en vuelo comercial este martes por la tarde y se dijo que se haría la prueba de Covid-19, pero que no ha presentado ningún síntoma.

La agenda

El Presidente López Obrador explicó que en Washington llevará ofrendas a los monumentos a Abraham Lincoln y a Benito Juárez, y después se trasladará a la Casa Blanca, donde hablará con el presidente Donald Trump sobre la entrada en vigor del T-MEC.

Mientras que se conoció que el gobierno de Estados Unidos ofrecerá una cena para el presidente mexicano y su comitiva, así como alguno de los integrantes del Consejo Asesor Empresarial, entre ellos los empresarios Ricardo Salinas Pliego, Carlos Hank González, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir y Daniel Chávez.

Indicó que su esposa Beatriz Gutiérrez no lo acompañará en esta visita y que su comitiva estará integrada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y de Economía, Graciela Márquez; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y Daniel Asaf, jefe de la Ayudantía, y ya en Estados Unidos se unirá la embajadora Martha Bárcenas.

"Nos ofrecen hotel y la seguridad... Decidí quedarme a descansar en la embajada, ya que voy a estar en territorio mexicano", indicó el mandatario. Dijo que aunque no pueda encontrarse con los migrantes mexicanos, hablará en nombre de ellos. El presidente López Obrador dijo que al país no le conviene pelearse con Estados Unidos, a pesar de que existan agravios que no se olvidan.