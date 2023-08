AMLO vuelve a retar a Loret de Mola para que intercambien propiedades

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- Al afirmar que "se ha avanzado mucho en la transformación de los medios públicos", el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a retar a Carlos Loret de Mola para que informe de las supuestas propiedades que posee el periodista.

En su conferencia mañanera de este lunes 7 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador reprochó que hay quienes lo cuestionan en los medios públicos, pero se han respetado sus espacios y tiempos "y lo vamos a seguir haciendo".

"Nosotros no vamos a reprimir a nadie, no somos iguales", dijo.

"Me voy a sentir más contento y feliz cuando termine y pueda decir: 'No reprimimos a nadie, no ordenamos masacres, no ordenamos ni permitimos torturar a nadie, no se permitió, no se toleró la desaparición de personas, se respetaron derechos humanos, no se censuró a ningún medio de comunicación, aunque yo sostengo que son de manipulación.

"Imagínense qué dictadura es la nuestra, según los adversarios, que día y noche gritan como pregoneros en contra del presidente y de otros servidores públicos, y ahí están (Joquín) López-Dóriga, y Ciro (Gómez Leyva) y Loret de Mola", expresó el Presidente.

En el Salón Tesorería, López Obrador cuestionó otra vez los ingresos del columnista de EL UNIVERSAL y volvió a retarlo para que intercambien propiedades.

"Loret de Mola no me ha contestado sobre cuánto valen sus propiedades y cómo le hizo, porque hasta le propuse que hiciéramos un cambalache, todo lo que yo tengo a cambio lo que él tiene", declaró López Obrador. Bromeó que le dolería mucho dejar su quinta en Palenque.