AMLO y Alfaro, las frases del odio al amor

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira por Jalisco, en donde gobierna Enrique Alfaro, con quien el mandatario tuvo diferencias en meses pasados.

Aunque hoy, ambos políticos intercambiaron mensajes de cooperación y unidad, apenas en junio ambos lanzaron mensajes uno contra el otro.

El caso que desató la disputa fueron las protestas en Jalisco por el caso de Giovanni López, quien supuestamente fue detenido por no portar cubrebocas en esa entidad y quien posteriormente apareció muerto.

Tras el crimen, hubo protestas violentas en Jalisco, por las cuales, Alfaro culpó a la "gente" del presidente Andrés Manuel López Obrador de enviar infiltrados a Jalisco para provocar los disturbios durante la manifestación.

"Si tiene el gobernador pruebas, que las de a conocer. El que acusa tiene que probarlo para actuar de manera responsable", dijo en aquel momento López Obrador ante esos cuestionamientos.

A los pocos días, López Obrador le pidió al gobernador de Jalisco no retractarse de las acusaciones que hizo anoche al culparlo de estar involucrado en las protestas que se realizaron en Guadalajara por la muerte de Giovanni López, y señaló que el mandatario estatal debió haber cuidado sus palabras.

En aquel momento, aseguró que "no se va a bajar" a un pleito partidista porque no le corresponde, por lo que pidió al gobernador Alfaro actuar de manera responsable.

Hoy, por el contrario, al remitirse a las diferencias que ha tenido con Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que para garantizar la seguridad y la paz de la población, las autoridades están obligadas a hacer a un lado las banderas partidistas y trabajar de manera coordinada.

"El propósito de hacer aquí la reunión de seguridad es entendible (porque) aquí hemos enfrentado a la delincuencia organizada, aquí es la sede de uno de los grupos de la delincuencia organizada, Jalisco. Se está trabajando de manera coordinada, aquí desde el principio el gobernador Enrique Alfaro se ha hecho cargo de coordinar las mesas que se reúnen todos los días, para tratar el tema de la seguridad, lo mismo que hacemos a nivel nacional de reunirnos diario a nivel federal desde el Palacio Nacional se hace aquí en Jalisco y encabeza esa mesa de coordinación el gobernador".

Por su parte, Alfaro dejó a un lado la confrontación al asegurar que "hay personas que apuestan que este será un discurso de confrontación que ponga de manifestó las diferencias y otros imaginan que será un acto de sometimiento para volver a contar con su respaldo, pero no tomaré ninguno de esos caminos... Seguiré la ruta de defender con valentía sus convicciones y ganar el respeto de quien ostenta el poder".