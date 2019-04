AMLO y el periodista Jorge Ramos confrontan datos sobre violencia en tensa conferencia

El periodista le preguntó a López Obrador cómo pretende reducir a corto plazo la violencia en el país, pues según cifras oficiales en los primeros dos meses del año los asesinatos subieron un 13.5 % hasta 5 mil 649.



"Estamos trabajando todos los días, Jorge, como nunca antes un presidente se levanta temprano para atender el principal problema, que es la seguridad y la violencia", apuntó el mandatario, que encabeza cada mañana una reunión con el gabinete de seguridad.



López Obrador explicó que ni siquiera había una "estadística confiable y diaria" de los delitos cometidos en el país.



A ello, se le sumaba que "los presidentes no se hacían cargo de este tema".



El mandatario aseguró que la situación se "ha controlado".



Fue entonces cuando Jorge Ramos rebatió con sus propias fuentes y se enfrascaron en un choque de datos que culminó con López Obrador ofreciendo el promedio de homicidios registrados a diarios en el país.



"Yo traigo mis fuentes aquí", dijo el periodista. Ambos se levantaron y, ante una proyección con cifras del Gobierno de México, ofrecieron sus propias cifras.



A continuación, López Obrador apuntó hacia el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) por declarar la guerra contra el narcotráfico y "dar un garrotazo al avispero a lo tonto".



"No me gusta decir mentiras", culminó el presidente, presionado por el periodista.



El número de asesinatos entre enero y febrero en México ascendió a 5 mil 649 personas, un 13.5 % más si se compara con los 4 mil 977 víctimas de los primeros dos meses de 2018, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).



El país cerró 2018 con 33 mil 369 asesinatos, la cifra más alta en dos décadas.