AMLO y Sánchez Cordero difieren sobre causas del feminicidio

Al conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, difirieron sobre las causas del feminicidio.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, al ser cuestionado si consideraba que las causas de un homicidio son las mismas que un feminicidio, López Obrador respondió que sí.

"En general sí, porque ha habido mucha desintegración en las familias, mucha pérdida de valores. Entonces sí necesitamos luchar por una sociedad mejor, por hacer valer la justicia, porque no predomine lo material, por poner por delante el amor al prójimo, por hacer entender a todos, de que sólo siendo buenos podemos ser felices", contestó el Presidente.

Agregó que "este gobierno" no es el principal violador de los derechos humanos.

Por su lado, Olga Sánchez Cordero, dijo que las causas del feminicidio no son las mismas de un homicidio.

"Las causas del feminicidio, concretamente, no son las mismas de un homicidio violento en contra de una mujer, por otras razones", expresó la titular de Segob.

López Obrador declaró que el feminicidio es "la violencia extrema en contra de las mujeres" y externó su compromiso para combatirlo.

"El machismo mata, destruye las vidas de las mujeres y limita el desarrollo de nuestro país", dijo Sánchez Cordero y señaló que es momento de decir basta de feminicidio.

"La Cuarta Transformación es feminista", apuntó la secretaria de Gobernación.