AMLO y Tenoch Huerta ven juntos el partido México-Argentina

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la tarde de este sábado vio en Palacio Nacional el partido de México contra Argentina, del Mundial de Qatar 2022, en compañía del actor Tenoch Huerta.

A través de sus redes sociales, López Obrador señaló que la Selección Mexicana de Futbol tiene oportunidad para avanzar a los octavos de final, pues todavía resta un partido ante Arabia Saudita y "esto no se acaba hasta que se acaba".

A horas de que encabece su marcha por los cuatro años de gobierno, del Ángel de la Independencia al Zócalo, López Obrador señaló que este domingo 27 de noviembre "vamos a celebrar que como México y su pueblo no hay dos".

"Vi el juego con Tenoch. Ánimo. Todavía tenemos oportunidad y 'esto no se acaba hasta que se acaba'. Además, mañana vamos a celebrar que como México y su pueblo no hay dos", escribió López Obrador.

Por su lado, el actor de "Wakanda Forever", compartió un mensaje en Twitter sobre la unión en Latinoamérica que resalta de este campeonato.