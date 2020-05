Amnistía documenta abusos en el ISSSTE

Amnistía Internacional (AI) documentó que empleados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desarrollan su trabajo con horarios extenuantes y sin medidas de protección en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Incluso un trabajador de limpieza aseguró que le redujeron su sueldo por no querer laborar en hospitalización.

A través de su informe El costo de curar, AI expuso testimonios de empleados del ISSSTE, algunos contratados por medio de empresas privadas, y quienes acusaron que no se les brindan cubrebocas en sus jornadas.

La ONG también presentó el caso de Alejandro, quien sufrió una reducción en su salario por no querer trabajar en las áreas de hospitalización del Covid-19.

"Alejandro, de 70 años, gana el equivalente a cinco dólares estadounidenses al día por trabajar en el hospital de la Ciudad de México gestionado por el ISSSTE".