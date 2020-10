Amnistía Internacional pide a México evitar recortar presupuesto de combate a violencia de género

Amnistía Internacional y organizaciones sociales demandaron este lunes al Congreso de México no recortar el presupuesto de los programas que garantizan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.



Respaldada por 6.000 firmas de personas de todo el mundo, la petición fue entregada durante un encuentro de las organizaciones con la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce Maria Sauri, y miembros de las comisiones de igualdad sustantiva y de presupuesto.



En el encuentro se habló de la importancia y urgencia de garantizar presupuestos públicos con perspectiva de género y derechos humanos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, que discutiré el Congreso mexicano



"Debemos de tener en la mira que pasó en 2020, pero también tener en la mira inmediata la discusión del presupuesto de 2021 para que no haya ningún recorte", dijo Tania Reneaum Panszi, directora de Amnistía Internacional (AI) México, en conferencia de prensa a distancia.



A finales de julio, AI México mostró su desacuerdo con la aprobación del recorte del 75 % del presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y ha pedido a la Cámara de Diputados que frene esa situación con el fin de no afectar la lucha contra la violencia a la mujer.



La reducción del presupuesto de Inmujeres asciende a 151,9 millones de pesos (unos 7,1 millones de dólares) y se ampara en el decreto publicado el pasado 23 de abril por el Gobierno federal en el que se anunciaban fuertes ajustes a los gastos de ciertas áreas de gobierno a causa de la crisis por la COVID-19.



"Este año (2020) todavía no termina y, por ejemplo, seguimos sin tener la aplicación del 100 % presupuesto de las Casas de la Mujer Indígena y Afrodescendiente y sin tener información de que ha pasado con los recursos de las alertas por violencia de género", expuso Wendy Figueroa, directora general de la Red Nacional de Refugios.



Destacó que es bueno que ya se analice el presupuesto del próximo años pero hay muchos temas pendientes del año corriente.



Señaló que "en el presupuesto de México no hay transparencia, ni rendición de cuentas y no se informa a la sociedad a dónde va dirigido el presupuesto y esta es una buena oportunidad para hacerlo con el presupuesto de este año y el próximo", añadió.



Las organizaciones recordaron que, según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no está permitido suprimir recursos destinados a alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres.



Maïssa Hubert, subdirectora de la organización Equis Justicia para las Mujeres, coincidió en que se tienen que analizar los pendiente en este año y saber qué va a pasar en 2021.



De enero a mayo de 2020, se registraron en México 385 feminicidios, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), mientras en 2019 los asesinatos por razón de género fueron 1.012. En promedio, 10 mujeres son asesinadas en el país cada día.