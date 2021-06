Amnistía Internacional pide al Gobierno de Guanajuato no detener a personas sin cubrebocas

Amnistía Internacional (AI) envió una carta al Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y al Presidente Municipal de León, Héctor López Santillana, en la que extendió su preocupación por las detenciones arbitrarias que se realizaron en días recientes contra personas que no portaban cubrebocas.

Por medio de una carta abierta, AI expuso que se tuvo conocimiento de dos operativos que se realizaron recientemente (uno el 20 y otro el 27 de junio de 2021) en que se arrestó y se subió a vehículos oficiales a 62 y 37 personas, respectivamente.

Al respecto, Amnistía señaló que al menos en la detención más reciente no se siguió "ningún tipo de medida para evitar contagios, como la sana distancia y sin que se les proporcionaran cubrebocas". También reprochó que algunas de éstas fuera presentadas "hasta cuatro horas después de ocurridas las detenciones y que fueron liberadas previo pago de la multa correspondiente a faltas contra la salud pública".

"Estos operativos no son los únicos que se han realizado en el estado de Guanajuato a lo largo de la contingencia sanitaria. De julio a noviembre de 2020, La Jornada dio a conocer que de acuerdo con información de la propia Secretaría de Seguridad Pública de León, se había detenido a mil 282 personas por no usar cubrebocas", se lee en la misiva dirigida a los altos mandos de León, Guanajuato.

Amnistía Internacional dijo que si bien la protección y garantía del derecho a la salud es una obligación del Estado, "las medidas no deben ser violatorias de otros derechos humanos, deben ser constitucionales, y ser las idóneas, proporcionales y necesarias".

"Para el caso que nos ocupa, Amnistía Internacional observa con preocupación que la detención de personas que no portan cubrebocas y su posterior privación de la libertad responden a una medida que no tiene su fundamento en la Constitución, pues no es decretada por mandato presidencial, y bajo el procedimiento correspondiente", subrayó la organización.

Agregó que las medidas que está llevando a cabo el Gobierno de Sinhue no suponen un ejemplo o algo idóneo para incentivar a la población a usar el cubrebocas y seguir las medidas sanitarias, por lo que pidió que las autoridades se enfoquen en acciones que realmente concienticen a la población sobre la importancia del cubrebocas.

"La privación de la libertad como medida para incentivar a la población a usar cubrebocas no es idónea, por lo que hacemos un llamado a privilegiar medidas efectivas que conlleven a concientizar a la población sobre la importancia del uso de cubrebocas y evitar medidas que restrinjan derechos", se acotó en la carta pública.

"En nuestro informe Cuando la Protección se Vuelve Represión, se documentaron las cuarentenas obligatorias aplicadas por los gobiernos de Venezuela, El Salvador y Paraguay. El informe muestra la necesidad de que las autoridades eviten recurrir a métodos coercitivos, punitivos y discriminatorios en la implementación de medidas de salud pública, ya que las lecciones aprendidas de otras pandemias demuestran que estos enfoques van en detrimento de las intervenciones de salud pública", añadió Amnistía Internacional.

Finalmente, el organismo dijo que "cuando se empodera a la ciudadanía con conocimientos basados en evidencias científicas" para proteger su propia salud y la de sus comunidades, y se le dan herramientas y recursos económicos para cumplir voluntariamente medidas de cuarentena y aislamiento, o como en este caso el uso de equipo de protección, la población lo hará, "tendrá que hacerlo".