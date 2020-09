Amnistía Internacional responde a AMLO, sobre masacres y desapariciones

La oficina de Amnistía Internacional en México rechazó los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que en nuestro país ya no hay desapariciones, actos de tortura y masacres.

La mañana de este martes, con motivo de la entrega del Segundo Informe de Gobierno, López Obrador dijo en Palacio Nacional que estos delitos ya no ocurren, pero Amnistía Internacional refutó esta declaración con cifras a través de sus redes sociales.

Sobre las desapariciones mencionó que, entre el 1 de diciembre y hasta la fecha, se han registrado 11 mil 653 personas desaparecidas y no localizadas.

En cuanto a las masacres, recordó la presunta ejecución extrajudicial de elementos del Ejército al menos contra una persona en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hecho que fue revelado por EL UNIVERSAL en un video.

"El primer paso para eliminar las violaciones a derechos humanos es reconocerla y dar cuenta de ellas", señaló la asociación en Twitter.

Amnistía Internacional también refutó que haya menos feminicidios en el país, como lo dijo López Obrador, ya que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de este año ese delito ha incrementado un 5.4 por ciento respecto al mismo periodo del 2019.

"Para poder lograr un cambio sustancial en derechos humanos, el gobierno tiene que dejar de culpar a las administraciones anteriores de la situación y, en su lugar, aceptar la responsabilidad de lo que sucede en el presente y buscar soluciones para atender las graves deudas pendientes en la materia", dijo Amnistía Internacional.