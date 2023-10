Amparo a Mario Aburto, un paso hacia la verdad y la justicia: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Luego que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito declaró inválida la sentencia de 45 años de prisión que Mario Aburto Martínez recibió en diciembre de 1994 por el asesinato del excandidato a la presidencia de la República Luis Donaldo Colosio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que se trata de un paso más para lograr la verdad y la justicia.

Indicó que en la Recomendación 48VG/2021 está asentado que en el caso se registraron irregularidades, omisiones, encubrimientos y que, tarde o temprano, deberán ser plenamente esclarecidos.El Organismo resaltó que no se establecieron las razones para que, en su momento, el caso fuera analizado en el fuero federal. Se confirman también las violaciones a derechos humanos cometidas en contra, no solamente de Aburto y su familia, sino de todo el pueblo mexicano, enunciadas dentro de la Recomendación."Conforme a lo asentado en la sentencia, es relevante mencionar la disposición hecha por el Tribunal Colegiado para agilizar la investigación de la denuncia por tortura presentada por Mario Aburto hace 29 años."Así como su consideración sobre la posible fabricación de pruebas en contra suya, que aun cuando en este último caso reconoce que no es el tema central del nuevo estudio de la sentencia que deberá emitirse, abre la posibilidad de que, al fin, tengamos claridad sobre lo que ocurrió el 23 de marzo de 1994", detalló la CNDH.El organismo enfatizó que seguirá trabajando por el cumplimiento total de la Recomendación 48VG/2021, y velando por la seguridad e integridad de las víctimas en ella reconocidas.También solicitó al director del Centro Federal de Readaptación Social No 12, en Ocampo, Guanajuato la emisión de medidas cautelares en protección de Aburto Martínez, hasta tanto no se dé el cumplimiento de dicha resolución."Este Organismo Autónomo permanecerá atento del cumplimiento del fallo emitido por el Tribunal, y no cejará en su empeño en lograr que la verdad y la justicia sean restituidas a Mario Aburto y a su familia, y todo el pueblo de México", refirió.