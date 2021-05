Amparo de Cabeza de Vaca es "chafa y fake": Germán Martínez

El amparo que le otorgaron al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, es "balín, chafa y fake", afirmó el senador de Morena, Germán Martínez Cázares, luego de que ayer se informó que un juez le otorgó al mandatario del estado una suspensión provisional contra una orden de aprehensión, que no sea por delitos con prisión preventiva.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, señaló que los estados están obligados a entregar sin demora a los imputados que pida la Fiscalía General de la República (FGR) y que ese amparo, tarde o temprano no le funcionará a García Cabeza de Vaca.

"Son inatacables las decisiones de la Cámara de Diputados, no se pueden atacar vía amparo. Ese amparo es un amparo balín, ese amparo es un amparo chafa, fake.

"Las entidades federativas están obligadas a entregar sin demora a los imputados o sentenciados. El señor Cabeza de Vaca está imputado de unos delitos y bastaría con un oficio que le gire el fiscal general de la República, el fiscal (Alejandro Gertz Manero) Gertz, que le gire al fiscal de Tamaulipas para que le entregue a un imputado, no a un gobernador, a un imputado", comentó.

Ayer martes se informó que el juez octavo de Distrito en Tamaulipas, Faustino Gutiérrez, le otorgó al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca una suspensión provisional contra una orden de aprehensión, que no sea por delitos con prisión preventiva.

Con la suspensión provisional se interrumpe la ejecución de cualquier acto de captura girado en su contra, por lo que García Cabeza de Vaca no podrá ser privado de su libertad.

Ante ello, Martínez Cázares señaló que el gobernador está "prófugamente libre" en Tamaulipas y que es un amparo anticonstitucional, que ataca la decisión de la Cámara de Diputados.

"La Constitución es elástica aquí, eso molesta porque quiere decir que no vivimos en un Estado de derecho y que ha triunfado la política en estas decisiones, de estos arreglijos y de estas componendas, en las que un amparo esta por encima de una declaración de procedencia inatacable de la Cámara de Diputados", dijo.

El lunes, luego de participar en una reunión de gabinete en Casa Tam, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Abelardo Perales Meléndez, consideró como imposible que se ejecute una orden de aprehensión contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.