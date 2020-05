Amplía Tamaulipas fondo de apoyo a 500 mdp para MiPyMEs

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca informó que se amplió a 500 millones de pesos el fondo para otorgar créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), a fin de apoyar e inyectar liquidez ante el efecto negativo provocado por la contingencia por Covid-19.

La tarde de este martes el mandatario tamaulipeco realizó el anuncio a través de un video en sus redes sociales, "les reitero, no están solos, vamos a seguir unidos, sociedad y gobierno, para superar esta contingencia sanitaria y económica provocada por el coronavirus".

Sobre el impacto económico y social que viene, García Cabeza de Vaca dijo que México puede tener una caída del PIB del 7 por ciento, y perder alrededor de un millón de empleos; mientras que en Tamaulipas, tan solo en el mes de marzo del 2020, disminuyeron los trabajadores registrados en el Seguro Social en más de 8 mil trabajadores.

"Hoy me dirijo a todos los que han contribuido en gran medida al progreso y al desarrollo de nuestro estado, a quienes han aportado a la grandeza de Tamaulipas. Me refiero a ustedes, que representan a la grande, micro, pequeña y mediana empresa", dijo.

"Son ustedes los que hoy hacen que nuestro estado se coloque como una de las entidades con mayor crecimiento y actividad económica de acuerdo al último reporte del INEGI. Les reitero no están solos. Vamos a seguir unidos, sociedad y gobierno, para superar esta contingencia sanitaria y económica provocada por el coronavirus".

El impacto económico y social que viene está directamente relacionada con la capacidad que tengamos gobierno y sociedad para tomar las acciones pertinentes y efectivas para rescatar la economía local, en un contexto que nos muestra las afectaciones en diversos países del mundo, entre ellos el nuestro, explicó. México puede tener una caída del PIB del 7%, y perder alrededor de un millón de empleos.

En Tamaulipas, tan solo en el mes de marzo del 2020, disminuyeron los trabajadores registrados en el Seguro Social en más de 8 mil trabajadores.

El gobernador se refirió a un escenario que amenaza seriamente la destrucción de la economía, quiebre de empresas y riesgos de desempleo masivo, "este desafío requiere respuestas inteligentes, oportunas, innovadoras para mantener la planta productiva y el ingreso de las familias, y crear un entorno favorable para la recuperación inmediata de las actividades económicas".

Recordó que el pasado 8 de abril anunció un fondo por 300 millones de pesos para créditos accesibles a una tasa de interés baja, dirigida para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas de Tamaulipas, que serán canalizadas a través de la banca comercial.

"Sabemos que esto no es suficiente ante el reto que representa la falta de recursos para el pago de proveedores, el pago de nómina o surtir los insumos para conservar las actividades y mantener los empleos. Por eso, he decidido destinar 200 millones de pesos adicionales para otorgar más créditos a través de Inversión Tamaulipas de la Secretaría de Desarrollo Económico, para que en conjunto sumen 500 millones de pesos", añadió.

Detalló que con estos recursos buscan apoyar a miles de empresas de todos los municipios del estado, beneficiando de manera directa e indirecta a más de 140 mil personas.

"He dado instrucciones al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico para que expida inmediatamente la convocatoria para que las y los empresarios interesados hoy mismo puedan solicitar estos créditos con la banca comercial. Asimismo, mi compromiso es que los créditos que se tramiten por Inversión Tamaulipas tengan un tiempo de respuesta no mayor a los 8 días", afirmó.

En la página de Inversión Tamaulipas se indica que los créditos son desde 50 mil hasta 2 millones de pesos, cuyo financiamiento es de una tasa de interés anual fija de hasta 13.9 por ciento, con un plazo de pago de hasta 5 años para capital de trabajo o activos fijos.

Lo podrán solicitar personas físicas con actividad empresarial, personas morales y quienes estén en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).