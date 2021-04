"Ampliación de Zaldívar es legal y saldrá antes del 30 de abril"

El coordinador parlamentario del grupo mayoritario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier adelantó que la reforma secundaria a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que amplia dos años la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Consejo de la Judicatura Federal, va salir en lo que resta del último periodo ordinario de sesiones, es decir, antes del 30 de abril próximo.

En entrevista radiofónica con Ciro Gómez-Leyva, Ignacio Mier consideró que esta reforma es legal, pues es una ampliación del periodo en la presidencia de la Corte y de la Judicatura, no hay reelección, ni se está modificando la Constitución Política.

"¿Va a ser en este periodo? Sí. Sí la vamos a sacar en el sentido que determine el pleno (...) Yo creo que sí es legal, mi punto de vista es que sí es, está en un transitorio y no se está modificando la Constitución, no se va a reelegir, no dice en ninguna parte que se va a reelegir, se está ampliando para ejecutar concretamente esa reforma que todos aprobamos, entonces ¿quién la va a ejecutar? Te digo que de repente en nuestro país suceden milagros que hace 21 años no sucedían", dijo Mier en la plática radiofónica.

Adelantó que este tema se va a tratar la mañana de este martes en la reunión plenaria de su grupo parlamentario y hoy a las 11 am va a plantear la ruta de definición en la Junta de Coordinación Política, junto a todos los coordinadores parlamentarios de las diferentes fracciones.

Reconoció que existen voces encontradas en su grupo parlamentario, como es normal en un grupo colegiado plural, como las que han emitido, Pablo Gómez y Porfirio Muñoz Ledo, quienes se han opuesto a esta reforma por ser inconstitucional.

Pidió serenarse a todos los actores políticos, porque se está reaccionando así porque hay proceso electoral y cuestionó que si no hubiera campañas, se estaría reaccionando de distinta forma.

Adelantó que ayer tuvo una plática rápida con el propio Zaldívar, pero quedaron en que hoy charlarían más a fondo, para conocer su opinión del ministro presidente.