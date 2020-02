Amplían denuncias contra hotel; obras avanzan a velocidad

Con el respaldo del gobierno de Quintana Roo y del ayuntamiento de Benito Juárez, las obras de construcción del hotel Riu Riviera Cancún, se desarrollan con velocidad en Punta Nizuc, pese a la oposición del gobierno federal que, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), ha dejado en claro que no aprueban la obra y debe ser reajustada o desarrollarse en otra entidad.

Ciudadanos que presentaron denuncias en contra del proyecto hotelero, informaron este jueves que realizaron una ampliación de las mismas, específicamente, ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a quien demandaron la clausura de las obras por probables violaciones a los términos y condicionantes de la autorización de impacto ambiental, expedida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el 18 de diciembre de 2015.

Adicionalmente, dicha autorización está litigada ante Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por "Promotora Punta Nizuc", del dueño del hotel Nizuc, Antonio Cosío, ubicado a un costado de donde RIU construye su centro de hospedaje.

En esa autorización, la Semarnat estableció una vigencia de 24 meses, a partir de enero del 2016, para que RIU concretase la construcción el 16 de enero de 2018. Sin embargo, la dependencia federal fue notificada en septiembre de 2017 sobre los juicios de amparo que enfrentaba la compañía española, que había tramitado además la modificación del proyecto, respecto a sus plazos de ejecución.

El nueve de enero de 2018, la dependencia federal suspendió ese trámite, en tanto se resolviesen los litigios que enfrentaba la cadena hotelera. Para marzo de ese año, la autoridad judicial comunicó a la Secretaría que se había negado a "Promotora Punta Nizuc", la suspensión definitiva respecto al proyecto de RIU.

En marzo reinició el trámite y el 23 de mayo acordó autorizar la modificación del proyecto "Hotel Riviera Cancún", sólo en lo concerniente a los plazos, otorgándole al promovente otros 24 meses para concluir las obras, de acuerdo con el oficio SGPA/ DGIRA/ DG/ 03698, consultado por EL UNIVERSAL.

Lo anterior implica que las obras del hotel tendrían que estar concluidas en mayo de este año, con posibilidad a prorrogar nuevamente.



No vamos a ceder ante ilegalidades: Fonatur

Luego de que el 13 de enero, en cuestión de horas, se desmontó el predio costero, el director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, declaró que se oponían al desarrollo del proyecto, que rebasa las densidades de construcción establecidas originalmente para el sitio, que posibilitaban la edificación de 75 cuartos por hectárea en siete niveles, y no 270 cuartos por hectárea en hasta 20 pisos.

El discurso escaló y Jiménez Pons envió a su director jurídico, Alejandro Varela, a expresar la postura del gobierno federal, a la alcaldesa, "Mara" Lezama y a las y los regidores, a quienes se explicó que no puede permitirse el desarrollo de un proyecto, con base en probables actos de corrupción.

La edil y el gobernador del estado, Carlos Joaquín, han argumentado a favor de la cadena española, que cuenta con permisos en regla, que gozan de derechos adquiridos que no pueden violentarse sin que ello implique atentar contra la certidumbre jurídica de esa y otras inversiones.

Jiménez Pons declaró a EL UNIVERSAL que "para autorizar proyectos se simulan actos de ley, pero detrás está la corrupción, que no me quieran 'cotorrear' con algo que está perfectamente mal y que todos saben ahí" y añadió que "no veo por qué tenemos que ceder ante una licencia de construcción que quizá se dio de forma ilegal".

"Los secretarios están cerrando filas. No voy a ceder en lo más mínimo y vamos a insistir en llamar a la cordura a Riu. Vamos a pararlos por las buenas, porque se están transgrediendo muchas cosas, basados en malas decisiones y seguro por actos de corrupción", sostuvo.



RIU: respeto a autoridades, defensa ante adversarios

En entrevista con El Gran Diario de México, José María Ortega Padilla, quien representa jurídicamente a RIU desde hace una década, subrayó que la empresa se ha conducido en todo momento con verdad y apego a derecho; reiteró que no existe ningún juicio pendiente que les impida el desarrollo del proyecto de 530 habitaciones y remarcó que, al margen de toda polémica, su mejor defensa es invocar la ley.

"Vamos a actuar con apego a Derecho y no vamos a hacer nada que esté fuera de la ley. Pero vamos a intentar con mucho respeto, con mucho respeto a todas las personas y todas las autoridades, que se respeten también nuestros derechos.

"No queremos polémicas con nadie. No queremos tener litigios con nadie. Los vamos a tener con nuestros adversarios de siempre, que son empresarios, son litigios empresariales de gente pagada por estos empresarios (Promotora Punta Nizuc) que no quieren que se construya el hotel, pero fuera de eso, nosotros el respeto total a las autoridades, a Fonatur, a Turismo, a Semarnat", dijo.

Ortega Padilla aseveró que no tienen por qué suspender las obras en marcha, porque el marco legal no lo impide y a pregunta expresa, respondió que ante la intención del Fonatur de frenar el proyecto, su defensa será lo que mandata la Constitución Mexicana.

"Frente a eso la Constitución, las leyes y el respeto a las autoridades. Con la Constitución en la mano, con apego a Derecho y el respeto total a las autoridades, muy específicamente a Fonatur y a Semarnat. Respeto a la ley. No queremos problemas, ni confrontaciones con nadie. La Constitución es mi escudo y la buena fe, es mi bandera", insistió.