Ampliará INE pruebas Covid a personal que participe en las elecciones

El Instituto Federal Electoral (INE) acordó ampliar y reforzar la aplicación de pruebas PCR y de antígeno para la detección de casos positivos a Covid-19 en el personal que trabajará durante la jornada electoral el próximo 6 de junio.

En este contexto, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/JGE47/2021, por el cual se reforzará la aplicación de pruebas PCR y de antígeno a prestadores de servicios y personal del INE para la detección de casos positivos a Covid-19.

Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente de INE, hizo un llamado al personal del instituto en todo el país para que a menos de poco más de dos semanas de las elecciones "no bajemos la guardia, afortunadamente la así llamada tercera ola, después de la Semana Santa parece no haberse producido".

"Pero como nos decían nuestras expertas y expertos, estamos todavía en lo que son los últimos días del potencial incremento de contagios a partir de fechas como la del 10 de mayo", agregó.

Cabe destacar que la aplicación de pruebas PCR y de antígeno se priorizará para el personal que trabajará directamente en la organización la jornada electoral del 6 de junio y para quienes tendrán la tarea de contar los votos.

Córdova agregó que la elección no se acaba el día de la jornada electoral e implicará un trabajo que requiere del cumplimiento puntual de los protocolos y de todas estas medidas de protección que hemos venido adoptando, incluyendo la aplicación de pruebas al personal del instituto.

El acuerdo del INE para fortalecer las medidas de prevención y detección del Covid-19 se realizan después de que el pasado 17 de mayo la junta distrital nueve de Reynosa, Tamaulipas, informó del contagio de cinco de sus trabajadores en un par de semanas.