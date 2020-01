Ana Guevara se contradice con entrega de dinero al COM

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, dijo que no pueden entregar los 50 millones de pesos al Comité Olímpico Mexicano (COM), que fueron aprobados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) pero que fueron retenidos por el organismo que ella dirige, acusando que el COM no había entregado un plan de gastos para ejercer esos recursos.

"El 28 de noviembre se le mandó un documento al COM pidiéndoles que nos mandaran cual iba a ser el programa de gastos que ellos preveían para (los Juegos Olímpicos de) Tokio. Al día de hoy no ha llegado", sostuvo en entrevista con el canal de televisión de El Financiero.

El pasado 16 de diciembre, Guevara sostuvo que su organismo no podía entregarle recursos económicos al COM porque era una Asociación Civil y que entregárselos significaría contradecir la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de no dar dinero público a ese tipo de instituciones.

En poco más de un mes, Guevara ha modificado el discurso del porqué no ha dado recursos económicos al COM.

La Conade, informó la revista Proceso, ha dado más de 14 millones de pesos a Federaciones Nacionales, como la de Natación, que también es una Asociación Civil.

Carlos Padilla, presidente del COM, acusó en esa misma revista que le hizo notar esa misma incongruencia a Guevara en una plática, pero que después de decir eso "ahí terminó la conversación".

La titular de la Conade indicó que sí hay voluntad de entregar los recursos económicos al COM, pero que "se tienen que seguir procedimientos internos para saber en lo que se va y no se va a gastar".