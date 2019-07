Ana Guevara se puso al lado del escritorio, no del atleta: Riggs

Para Miguel Riggs, diputado por el PAN y parte de la Comisión de Deporte, Ana Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se puso del lado del escritorio y no de los atletas. "Cuando todos pensábamos que la directora de la Conade se iba a poner del lado de los atletas, pues al final no fue así, se puso del lado del escritorio y pintar a favorecer intereses que parecen personales".

Las actitudes de Guevara, según el diputado, "desaíran el esfuerzo de los atletas, nosotros lo percibimos como un rompimiento entre el gobierno y el deporte desde abajo...".

Lo más pobre fue "venir a defender un presupuesto de 1500 millones de pesos para todo el país, por supuesto que no iba a alcanzar... ¿Cuál es el presupuesto que debía de ser? Pues eso se debía de presentar ya y de ahí marcar una ruta, planificar cuántos deportistas de alto rendimiento queremos tener en tres, seis, en doce años..., y no hablo de medallas sino que las federaciones presenten un buen plan".

Riggs fue de los que más pidió a Guevara aclarar los supuestos dichos de malos manejos, fundados "en datos reales, en una investigación seria y profunda, y el escudo de la directora fue manipular el proceso de una denuncia administrativa.

Le expuse montos que se han llevado algunas federaciones como la de taekwondo, la manera en que opera con algunas empresas mencionadas, y de esta manera favorecer a algunos atletas sí y a otros no, sin una forma justa de evaluar. Los señalamientos ahí están pero no quiso contestar... ¿Qué hago?".