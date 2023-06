Analiza Claudia Ruiz Massieu si compite por candidatura presidencial

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, informó que aunque considera positivo el acuerdo alcanzado entre el PAN, el PRI, el PRD y la sociedad civil rumbo a las elecciones de 2024, todavía no decide si participa en el proceso interno de la alianza para definir la candidatura presidencial, ya que se encuentra en un periodo de análisis del método anunciado el pasado lunes.

"No quiero dar un paso en falso", señala en entrevista. Resalta que en estos días está reunida con sus equipos legal y político para determinar si hay condiciones adecuadas para participar sin que se ponga en riesgo la legalidad del proceso.

Detalla que está valorando la factibilidad de su eventual registro. "Estamos poniendo en papel y en blanco y negro esas dudas y eventualmente esas propuestas que podríamos hacer para mejorar el método sin romper los acuerdos", expresa.

Claudia Ruiz Massieu destaca que ella y sus colaboradores están leyendo con mucho detenimiento la "letra chiquita" de los acuerdos y evalúan por un lado cómo funcionaría lo que se está planteando, la factibilidad práctica de la operatividad de la ruta, pero también con su equipo legal "y tocando base con algunos amigos expertos en materia electoral, toda la parte legal del manejo de la firma, de la responsabilidad que se tiene o se puede tener, la legalidad de todo lo que se está planteando en relación a realizar estas actividades".

"No quiero dar un paso en falso en el sentido de hacer algo que eventualmente pueda generar una responsabilidad o pueda no estar dentro del marco jurídico electoral. Fuera de eso, que digamos, son temas de evaluación interna y de ver con cuidado la letra chiquita, me parece que es una ruta que está bien planteada, que tiene buenos elementos, sobre todo la participación de la ciudadanía, que también quiero valorar qué tanto se abrió. Creo que lo importante es que esta ruta le permita a la ciudadanía involucrarse, entusiasmarse, sentirte parte y verdaderamente ser un componente de la toma de decisión", sostiene.

La exsecretaria de Turismo y excanciller apunta que algo que se tiene que resolver es como darle vista y notificación a la autoridad electoral, "y en ese sentido tendría que involucrarse el INE y tendríamos que estar, desde luego como en todo momento, cumpliendo con la legislación electoral; es justamente ese ese tipo de cosas las que estoy evaluando y en su caso habría que plantearla para ver cómo se solventa".

Además, respecto al financiamiento, destaca que faltan muchos detalles que es importante conocer.

"Hasta hoy yo no tengo esa información y sí me parece que es importante para estar, como siempre hemos exigido, del lado de la legalidad, la transparencia, y eso implica la fiscalización y estar muy bien cubierto en esa parte. Para mí es importante el estar totalmente dentro de la legalidad y en ese sentido falta información que estarán por darnos hoy o mañana a más tardar", recalca.

La senadora Ruiz Massieu califica de muy positivo que la ruta que se plantea abre la puerta a la ciudadanía y permite el contraste a través de foros y debates, lo que es distinto a lo que está haciendo Morena. Señala que es importante que la ciudadanía tenga la oportunidad de participar, involucrarse y contrastar los perfiles. "Creo que ahí hay un elemento distintivo y diferenciador frente a lo que estamos viendo del otro lado y son cosas positivas", concluye.