Analiza Corte mantener prohibición absoluta del consumo de cocaína

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevé confirmar la prohibición absoluta para consumir cocaína y, con ello, negar los amparos que buscan llegar a la legalización como ocurrió con el uso lúdico de la marihuana.

El próximo 24 de junio, la Primera Sala de la Corte discutirá dos proyectos elaborados por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo en los que propondrá establecer que la regulación del uso recreativo de la marihuana no puede ser utilizada como base para extenderse a otras drogas.

"Atendiendo a los elevados riesgos que la cocaína representa para la salud y la sociedad, no es posible partir del hecho de que sólo porque este Alto Tribunal garantizó el uso recreativo del cannabis, deberá en consecuencia asegurar en similares condiciones el acceso a drogas más duras, peligrosas y altamente adictivas como la cocaína", indica la propuesta del ministro.

Por ello, prevé confirmar la negativa de amparo en uno de los casos que analizó y revocar la protección concedida en el otro expediente en el que un juez consideró que no todo consumidor es farmacodependiente y que esta droga se puede consumir de manera moderada.

Los amparos para uso recreativo de la cocaína retomaron los argumentos utilizados por la Corte para ordenar al Congreso de la Unión que legalice esta práctica con la marihuana.

Los legisladores tienen hasta el 15 de diciembre de este año para emitir una reforma a la Ley General de Salud y otras secundarias para permitir poseer hasta 28 gramos de hierba, no criminalizar a los campesinos que la siembran, fomentar la investigación y su utilización para fines médicos.