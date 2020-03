Analiza INE aplazar elecciones en Coahuila e Hidalgo

El Instituto Nacional Electoral (INE) analiza aplazar las elecciones de Coahuila e Hidalgo programadas para el 7 de junio, pues mantener ambos procesos implicaría la realización de campañas y la votación en plena contingencia por el coronavirus.

El 7 de junio están convocadas elecciones en Hidalgo para renovar 64 ayuntamientos, y en Coahuila para elegir nuevos integrantes del Congreso. Según la Secretaria de Salud (Ssa), se espera que la pandemia del Covid-19 dure 12 semanas en México.

Las campañas, que se prevén realizar del 25 de abril al 3 de junio, empatarían con la emergencia sanitaria.

Por eso, como parte de las medidas de prevención, el INE declaró la suspensión del trabajo de capacitación de funcionarios de casilla 30 días y analiza el posible aplazamiento de los procesos.

Las consultas seguirán con los presidentes de los partidos, Alfonso Ramírez Cuéllar, de Morena, Marko Cortés (PAN), la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD, además del PVEM.

Este lunes, el líder morenista expuso que el tema aún está a discusión, pero se pronunció por el aplazamiento de los procesos locales.

"Sí, yo creo que la opinión particular es que se analicen bien las implicaciones que tienen las medidas sanitarias para no poner en peligro a la población", indicó.

Aseguró que el INE lo valorará y podría someterlo a decisión del Consejo General el 31 de marzo.

El representante del PRD ante el INE, Camerino Márquez, dijo que "no hay condiciones para realizar de forma ordinaria los procesos".