Analiza SCJN atraer amparo de caso Iguala

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará si ejercerá su facultad de atracción para resolver la demanda de uno de los integrantes de Los Avispones de Chilpancingo que resultó herido durante los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Pedro Rentería Lujano, el afectado, tramitó un amparo, al argumentar que el monto asignado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no es suficiente para reparar el daño.

El amparo llegó a la SCJN en diciembre de 2019, a petición del Decimosexto Tribunal Colegiado, el cual estimó que, si la Corte atrae el asunto, podrá fijar un criterio para casos futuros sobre la procedencia de amparos que se tramiten contra el monto de compensación a víctimas.

Ante la CEAV, Rentería Lujano reclamó una compensación por heridas provocadas por arma de fuego, así como el pago a su familia, víctimas indirectas del delito.

La CEAV aprobó, en abril de 2017, un plan de reparación integral, pero Rentería Lujano consideró que la acción debía incluir pago de los estudios universitarios de sus hijos, entre otras cosas.

En el amparo, el juez de Distrito consideró que el apoyo educativo para los hijos no es parte de las medidas de rehabilitación porque los hechos de Iguala no impactaron este aspecto de sus vidas.

Además, desestimó los argumentos del afectado porque consideró que sus heridas no lo imposibilitaron para trabajar o ejercer un oficio.

Por ello, el exintegrante de Los Avispones de Chilpancingo tramitó el recurso de revisión que el Tribunal Colegiado envió a la Corte.